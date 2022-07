Un grav accident rutier s-a petrecut astăzi după amiază la iesire din comuna Dumbraveni, spre Botosani, unde două autoturisme s-au ciocnit violent. Potrivit ISU Suceava, au fost implicate 5 persoane, două dintre acestea fiind inconstiente. Printre raniti se afla si un copil de 10 ani. S-a solicitat si interventia unui elicopter SMURD. Două persoane au rămas incarcerate si au fost extrase de catre pompieri. Una dintre acestea este in stop cardio respirator, iar echipajele medicale aplica manevre de resuscitare. Elicopterul a preluat minorul, un baiat in varsta de 10 ani, cu TCC (traumatism ceanio-cerebral) deschis, si l-a transporta la un spital din Iași.

Patru victime adulte (barbati) au fost transportati la UPU Suceava, cu diferite traumatisme, dar constienti si cooperanti.

Au intervenit pompierii militari cu doua autospeciale cu accesorii pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul a doua echipaje SAJ Suceava. De asemenea, au fost solicitate in sprijin doua echipaje de la SAJ Botosani si o ambulanta SMURD TIM de la ISU Botosani.