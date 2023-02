La primele ore ale zilei de vineri, polițiștii Secției nr. 1 Poliţie Rurală Vadu Moldovei, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control pe raza comunei Boroaia, o autoutilitară ce transporta material lemnos. La volanul acesteia a fost legitimat un localnic de 42 ani, care a prezentat pentru control documentele personale și ale autoutilitarei. Legat de materialul lemnos transportat, acesta a declarat că nu deține documente de proveniență.

În continuare, autoutilitara a fost însoțită și predată în custodie OS Fălticeni, unde s-a procedat la inventarierea materialului lemnos și s-a stabilit faptul că în autoutilitară se află cantitatea de 3,627 mc cherestea tivită rășinoase.

În temeiul art. 19 alin. 2 lit a) din Legea 171/2010 s-a dispus sancționarea cu amendă în valoare de 2.000 lei a șoferului, iar complementar, în temeiul art. 19 alin. 2 din Legea 171/2010, polițiștii au dispus confiscarea fizică a cantități de 3,627 mc cherestea tivită rășinoase, în valoare de 3.354 lei.

Materialul lemnos confiscat a fost depozitat și preluat în custodie de către OS Fălticeni