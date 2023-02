În cursul zilei de vineri, Poliţia oraşului Vicovu de Sus a primit spre executare Mandatul de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Rădăuți, privind pe un bărbat de 27 ani, din comuna Ulma, care a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani și o lună de închisoare pentru infracțiuni rutiere.

La nivelul Poliţiei oraşului Vicovu de Sus s-a constituit o echipă operativă în vederea identificării şi reţinerii bărbatului, ocazie cu care acesta a fost identificat la domiciliul bunicii sale, pe raza comunei Ulma, sat Nisipitu. După ce i s-a înmânat o copie a mandatului de executare a pedepsei închisorii, acesta a fost condus la sediul Poliției orașului Vicovu de Sus, în vederea luării măsurilor legale.

A fost constituită o escortă care a introdus persoana condamnată în Penitenciarul Botoșani.