Cupa României la cros a avut loc duminică, 19 noiembrie, la Botoșani, în zona Pădurii Rediu, atrăgând peste 150 de participanți din 18 județe ale României. Deschiderea competiției a fost făcută de către Anișoara Cușmir-Stanciu, câștigătoarea medaliei de aur la săriturile în lungime în 1984, care în prezent ocupă funcția de președinte al Federației Române de Atletism. CSM Dorna Vatra-Dornei a participat cu o delegație numeroasă iar la finalul competiției s-a întors acasă cu 3 medalii. CSM Dorna Vatra Dornei a punctat la această competiție prin deja consacrata Claudia Ionela Costiuc, care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere la categoria de vârstă U20, în vreme ce Alexandru Prâsneac a cucerit medaliile de bronz atât în concursul individual de la U18, cât și în proba pe echipe, alături de Petrea Bodea, Luca Damian și Andrei Ștefănică.

Prâsneac Cristian antrenor la CSM Dorna Vatra-Dornei a declarat: ”Sunt foarte incantat de evoluția sportivei Costiuc Claudia pentru victoria adusă duminica la Botoșani. Claudia este o alergătoare de 800 metri și in acesta perioada grea de pregătire a evoluat cu succes și la Campionatul Național Balcanic și Cupa României de cros iar pe 10 Decembrie Claudia va lua startul la Campionatul European de cros care are loc in Bruxelles- Belgia. Sunt incantat și de băieți cum au evoluat la Botoșani. Aș vrea să mulțumesc și celor din conducerea CSM Dorna Vatra-Dornei ,Primaria Municipiului Vatra-Dornei dar și sponsorilor Apa Bucovina, Mol România , Sala Sporturilor Poiana Stampei care asigura refacerea sportivilor și Hotel Silva Vatra-Dornei”.