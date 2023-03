Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, FIJET, va oferi trofeul „Mărul de Aur” orașului Timișoara, Capitală Europeană a Culturii 2023. La evenimentul programat vineri, 24 martie, la Timișoara, vor fi prezenți membrii Comitetuui Executiv al FIJET, precum și membri ai Clubului Presei de Turism FIJET România.

Considerat echivalentul premiului Oscar din cinematografie, „Mărul de Aur”, „Pomme d’Or” sau „Golden Apple” este acordat unei organizaţii, unui oraş sau unei personalităţi, în semn de recunoaştere a demersurilor pentru promovarea și dezvoltarea turismului. Câştigătorii sunt selectaţi în urma analizei dosarelor de candidatură şi a votului dat de un juriu alcătuit din membri FIJET.

Primele trofee au fost acordate în anul 1971. Atunci au fost recompensate Sicilia, parcul de distracţii Efteling, cu reprezentări ale unor poveşti cu zâne, din Ţările de Jos şi Bokrijk, un complex de parcuri şi muzee, aflat lângă oraşul belgian Genk. Bokrijk este cunoscut pentru muzeul său în aer liber, care prezintă istoria vieţii rurale printr-o impresionantă colecţie de clădiri vechi de pe tot cuprinsul provinciei Flandra.

Jurnalistul bulgar Plamen Starev, președintele Comisiei „Mărul de Aur”, care analizează și prezintă Comitetului Executiv Executiv FIJET candidaturile pentru „Mărul de Aur”, a declarat: „Pentru mine, a fost foarte frumos să votez pentru acordarea trofeului „Mărul de Aur” orașului Timișoara. Acest oraș merită premiul! La fel ca majoritatea premiilor, „Golden Apple” este și o recunoaștere. Dar nu pentru o aniversare, pentru 70 sau 80 de ani, ci pentru mulți ani împliniți, timp în care orașul s-a dezvoltat constant. Și continuă să se dezvolte, devenind din ce în ce mai atractiv. Toți cei care au vizitat Timișoara simt „aroma” mai multor epoci. De aceea îmi amintește de orașul meu natal Plovdiv – tot Capitală Europeană a Culturii, și câștigător al Mărului de Aur. Acestea sunt orașe pentru care istoria nu este o lectură interesantă, istoria este în fața ochilor noștri.”

În toamna anului trecut, FIJET a acordat două trofee „Mărul de Aur”, unul orașului Novi Sad (Serbia), celălalt orașului Izmir (Turcia). Înainte de pandemie, în 2019, orașul Oradea a fost recompensat de FIJET cu „Mărul de Aur”. Din 1971 și până în prezent, FIJET a conferit 69 de astfel de trofee, de mârimi și forme diferite, regula fiind că într-un an pot fi acordate cel mult trei Mere de Aur.

Simion Giurcă, directorul executiv al Asociației pentru Promovarea Timișoarei a menționat: „Mulțumesc, în primul rând, FIJET România pentru susținere și implicare în acest proces și de asemenea muțumim FIJET-ului internațional pentru că ne va oferi acest trofeu! Noi ne dorim foarte mult să impunem Timișoara ca o destinație nu numai pentru business travel, ci vrem să o poziționăm tot mai mult și tot mai bine ca o destinație de leisure. Şi mi-aș dori ca românii să vină să descopere acest colţ vestic al țării, care este românesc, dar este și puțin altfel, pentru că noi, timișorenii, cu spiritul nostru rebel, care a născut și Revoluția de la 1989, ne-am dorit întotdeauna să fim puțin altfel. Să nu uităm de unde am plecat și de faptul că orașul a fost clădit pe multiculturalitate, să nu uităm că este efortul de secole al unor oameni proveniţi din diferite părți, de diferite naționalități. Celor care trăiau în mod tradițional la Timișoara, li s-au adăugat altele pentru că trăim un proces de globalizare. Important este să vedem ce putem face împreună, acolo unde diferitele culturi, diferitele apartenențe religioase, diferitele idei și convingeri concură la dezvoltarea unei așezări, iar din punct de vedere turistic să vedem ce putem face pentru îmbunătățirea și diversificarea ofertei industriei ospitalității.”

Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, cunoscută sub acronimul FIJET, este una dintre cele mai vechi asociații mass media din lume, cu o istorie de peste 65 de ani. FIJET a fost fondată la Paris, la 2 decembrie 1954, sub numele de „Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme”, de către un grup de inițiativă alcătuit din scriitori de turism din Franța și Belgia, cărora li s-au alăturat alți jurnaliști și scriitori de turism din Grecia, Italia și Marele Ducat al Luxemburgului. În prezent, FIJET are peste 30 de asociaţii naţionale afiliate, printre care şi Clubul Presei de Turism FIJET România.

Despre Clubul Presei de Turism – FIJET Romania

Înfiinţat în 2007, Clubul Presei de Turism – FIJET România este organizația românească afiliată la Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism / Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme (FIJET). Clubul Presei de Turism – FIJET România este format din jurnalişti profesionişti din presa scrisă, radio şi televiziune care înţeleg nevoile şi cerinţele membrilor asociaţiei şi colegilor. Obiectivul permanent este de a oferi cele mai bune şi cele mai profesioniste servicii pentru toţi membrii.

Fiind o organizaţie profesională, FIJET România oferă sprijin pentru jurnaliştii membri în organizarea de călătorii şi documentarea pentru întocmirea materialelor, şi chiar cu introducerea acestor articole în respectate publicatii din întreaga lume, precum și schimburi de informaţii cu alţi membri şi profesionişti din industrie.

Calitatea de membru în Clubul Presei de Turism – FIJET România este deschisă ziariştilor profesionişti din presa de turism, gastronomie şi oenologie, jurnaliştilor din radio şi televiziuni, fotografilor etc. Calitatea de membru se extinde la editori şi redactori ai publicaţiilor cu specializări conexe, autori de cărţi şi liberi profesionişti.