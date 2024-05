UiPath Foundation, organizație non-profit a cărei misiune este facilitarea accesului la educație de calitate pentru copiii din comunități defavorizate, lansează Raportul anual pe 2023, marcând un an de realizări semnificative și creștere continuă. Conceptul raportului din acest an, #communitYOU – Where Community Meets You, reflectă filosofia fundației de a valoriza contribuțiile fiecărui individ în sprijinul binelui colectiv, și de a sublinia importanța unei comunități solidare de voluntari din compania UiPath.

#communitYOU este mai mult decât un joc de cuvinte; este o filosofie, un apel la acțiune și o celebrare a contribuțiilor unice pe care fiecare persoană le aduce în sprijinul misiunii UiPath Foundation.

O comunitate de voluntari dedicați

În 2023, voluntarii UiPath Foundation au contribuit cu un impresionant număr de 4.200 de ore de voluntariat, implicându-se în diverse activități educaționale pentru copii sau oferind sprijin tehnic pentru a automatiza procesele administrative ale fundației. Din această comunitate, fac parte 145 de voluntari din cadrul companiei UiPath. Acești voluntari sunt adevărați agenți ai schimbării, având un impact pozitiv în viețile copiilor din medii defavorizate.

Programe educaționale cu impact

Salt Către Viitor

Primul program al fundației, Salt Către Viitor, a împlinit patru ani, în 2023. Acesta sprijină copiii cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani din comunități defavorizate din județele Vaslui, Galați, Olt, Cluj, Botoșani și din București. În 2023, în program au participat 200 de copii, care au avut parte de meditații săptămânale la română, matematică și engleză, activități educaționale diverse, bursă lunară, mentorat, sprijin medical și psihologic și o tabără de vară. Primesc, de asemenea, periodic, pachete cu alimente, rechizite, îmbrăcăminte și cărți. Copiii au investit un total de 16.124 de ore în activități educaționale formale și 6.152 de ore în activități educaționale non-formale.

Caleidoscop

Programul Caleidoscop a avut un impact considerabil și în 2023, implicând 826 de liceeni din 83 de licee partenere din România și sprijinul a 170 de profesori parteneri. Liceenii participanți în program au fost sprijiniți cu ore săptămânale de limba engleză și de dezvoltare a abilităților digitale, burse lunare, tablete cu acces la internet, dar și la alte tipuri de resurse educaționale, prin Platforma digitală educațională Caleidoscop. Programul a atins un grad de retenție a participanților de peste 95%.

De asemenea, voluntarii UiPath Foundation au dezvoltat automatizări pentru gestionarea eficientă a platformei, îmbunătățind astfel experiența elevilor în program și salvând timp prețios pe care echipa fundației l-a investit în activități educaționale pentru liceeni – de exemplu, o automatizare a platformei Caleidoscop a permis trimiterea instantanee a 800 de contracte către liceeni. Astfel, echipa UiPath Foundation a câștigat 30 de ore sau aproximativ 4 zile de muncă.

Pași Către Școală

Programul Pași Către Școală a ajuns la peste 4.300 de preșcolari, oferind acces la resurse educaționale esențiale. Un total de 19 educatoare au absolvit training-ul „Educator de Viitor”, iar un număr de 840 de profesori pentru învățământ preșcolar au participat la sesiuni de învățare despre alfabetizare. Peste 2.626 de cărți au fost distribuite copiilor și profesorilor, iar 150 de grădinițe au primit kituri de lectură.

Nurture Teachers’ Potential

În 2023, au fost pregătite două cursuri destinate profesorilor din programele Salt Către Viitor și Caleidoscop, pentru a-i ajuta să sprijine copiii, cu respect și blândețe. 19 profesori au participat la cursuri pentru combaterea bullying-ului, iar 15 profesori au participat la cursuri de dezvoltare profesională, impactând astfel 680 de elevi. În total, 33 de proiecte au fost implementate în școli de către profesorii participanți.

„Reflectând asupra lui 2023, conștientizăm că impactul nostru pe termen lung nu este sustenabil decât dacă lucrăm împreună. Impactul se naște ca un efort colectiv, alimentat de dedicarea neclintită a echipei noastre, a membrilor board-ului, a comunității globale UiPath, a voluntarilor, a partenerilor și a donatorilor noștri generoși. Pe această cale, îmi exprim mulțumirile sincere pentru angajamentul constant care permite copiilor din comunități defavorizate să-și croiască propriul drum către viitor”, spune Raluca Negulescu-Balaci, Directoare executivă a UiPath Foundation.

Alte activități importante în anul 2023

În contextul războiului din Ucraina, UiPath Foundation a continuat să ofere sprijin copiilor ucraineni refugiați în România. Prin intermediul organizațiilor partenere, au fost oferite ateliere de joacă, cursuri de artă și muzică, consiliere psihologică și evenimente comunitare pentru copiii ucraineni și familiile lor. De asemenea, prin parteneriatul cu Hope and Homes for Children, fundația a facilitat accesul la cursuri de limba română, consiliere psihologică și servicii medicale pentru 206 copii din Ucraina, dintre care 183 de copii instituționalizați refugiați și 23 de copii care s-au refugiat cu familiile în România.

În India, alături de Girl Up India, o inițiativă a UN Foundation, UiPath Foundation a sprijinit școala Swarachna, aducând tehnologie modernă în sălile de clasă pentru a susține educația fetelor. Trei săli de clasă au fost echipate cu tehnologie modernă de care beneficiază 545 de fete. În plus, 30 de fete beneficiază de bursă lunară.

UiPath Foundation a obținut, în 2023, o certificare internațională de la Keeping Children Safe, organizație globală care a elaborat standardele de bune practici în child safeguarding, pentru implementarea politicii pentru protejarea și siguranța copiilor. Astfel, fundația și-a consolidat angajamentul de a prioritiza siguranța copiilor în toate activitățile sale.

Cinci ani de UiPath Foundation

În 2024, UiPath Foundation sărbătorește cinci ani de activitate dedicată transformării vieților copiilor din comunități defavorizate. Fundația e recunoscătoare pentru contribuția esențială a partenerilor și a voluntarilor din ecosistemul UiPath, fără de care nu ar fi avut acest ritm de creștere.

Pentru mai multe detalii, și pentru a descărca Raportul anual pe 2023, puteți accesa acest link.

Despre UiPath Foundation

UiPath Foundation este o organizație non-guvernamentală globală, care sprijină copiii din medii defavorizate să-și atingă potențialul maxim și să se dezvolte alături de comunitățile lor, facilitându-le accesul egal la educație de calitate și dezvoltarea competențelor secolului al 21-lea. UiPath Foundation a fost fondată de compania UiPath în 2019 și acționează ca o organizație independentă.