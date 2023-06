Cei mai buni tineri din România pasionați de robotică s-au înscris la prima ediție a Concursului de Robotică „Looking for the New Shakey”, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Printre înscriși se numără unele dintre cele mai apreciate echipe de robotică din România și din străinătate, care au obținut numeroase premii la Campionatele Internaționale de Robotică, universități de prestigiu din țară, precum și liceeni și studenți români care au rezultate excepțioanle în acest domeniu.

Pasionații de robotică mai au două zile la dispoziție pentru a-și înscrie robotul în cadrul competiției „Looking for the New Shakey”, ultima zi de înscrieri fiind vineri, 30 iunie, pe www.fundatiadanvoiculescu.ro. Concursul are ca scop descoperirea celor mai inteligenți roboți dar și încurajarea dezvoltării de noi roboți cu aplicabilitate practică.

Senatul Științific va premia cel mai inteligent robot, iar premiul va consta în finanţarea următorului proiect de robotică pe care caștigătorul concursului îl va dezvolta. În cadrul concursului va fi acordat și un premiu surpriză, pentru cel mai popular robot promovat prin intermediul canalului de Tik Tok al FDVDR.