În ziua de 24 februarie în jurul orelor 21:45, un bărbat de 25 ani, din Gura Humorului în timp ce conducea autoturismul, pe D.N. 17, în afara localităţii Gura Humorului, având direcţia de deplasare Gura Humorului către Păltinoasa, a surprins şi accidentat un pieton de 21 ani din Siret care s-a angajat în traversarea neregulamentară a părţii carosabile, din stânga spre dreapta, prin loc nepermis şi fără să se asigure corespunzător. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a pietonului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltată o mostră biologică în vederea stabilirii alcoolemiei la Spitalul Orăşenesc Gura Humorului. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ,, vătămare corporală din culpă”. prev. și ped. de art. 196 alin 2 și 3 din Codul Penal.