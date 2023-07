Pompierii militari ai Detașamentului Suceava au intervenit la primele ore ale zilei de duminică, 16 iulie, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2 la un incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Berești. La sosirea echipajelor incendiul se manifesta generalizat la o casă de locuit. După localizarea flăcărilor, pompierii militari au pătruns în locuință, unde au identificat, din nefericire, trupul carbonizat al unui bărbat în vârstă de 79 de ani. În incendiu au ars casa de locuit și bunurile din interior pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost o lumânare aprinsă, lăsată nesupravegheată.