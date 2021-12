Un bucureștean venit în vacanță la Suceava a plecat acasă cu un dosar penal. A lovit cu mașina o copilă de 10 ani la Capu Codrului. Minora s-a angajat în traversarea părții carosabile prin loc nepermis și fără să se asigure. Fata a fost transportat la Spitalul Orăşenesc Gura Humorului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

