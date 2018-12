Cu toate că are numai 25.000 de locuitori, Sebeș a devenit unul dintre cele mai de succes modele economice din România, având cea mai mică rată de șomaj din țară. Totodată, orașul din inima Transilvaniei este recunoscut pentru investiții masive în domeniul auto (Mercedes a deschis o fabrică de componente auto, în care a investit 400 de milioane de Euro).

În același timp, datorită faptului că are 3 intrări la Autostrada A1, iar în curând se va uni cu municipiul Cluj-Napoca prin Autostrada A10, Sebeș a devenit rapid și o atracție pentru multi tineri interesati de un trai mai bun.

Tombolă 2019: Marele câștigător va primi un apartament cu 2 camere in valoare de 50.000 de Euro

În acest context economic, și domeniul imobiliar a prosperat în doar câțiva ani, San Casa – unul dintre cei mai mari dezvoltatori de profil din județul Alba – construieste deja un nou cartier rezidențial format din 13 blocuri, adică 350 de apartamente. Aceasta este o noua provocare, dupa ce in ultimii ani a predat cheile unui numar de peste 200 de imobile tot in Sebes. Mai mult decât atât, dezvoltatorul imobiliar a oferit, în anii trecuți, in urma unei tombole, mai multe premii printre care, premiul cel mare a fost un autoturism Dacia Sandero Prestige.

Pentru 2019, San Casa pregătește o tombolă și mai mare, în cadrul căreia va pune la bătaie, pentru premiul cel mare, un apartament cu 2 camere complet finisat, în valoare de 50.000 Euro, într-un bloc prevăzut cu lift, incalzire in pardoseala controlata prin termostat in fiecare camera si cu centrala proprie. Participanții la tombolă sunt persoanele care deja au cumparat un apartament în cartierul Atmosphere Residence din Sebeș sau care urmează să-și achiziționeze unul in primele 4 blocuri deja construite. Deja primii proprietari se vor bucura de sarbatori in acest an in noua locuinta din cartierul Atmosphere Residence.

“Ne mândrim foarte mult că orașul Sebeș a devenit o atracție pentru mulți locuitori din România, datorită șomajului foarte mic, a numărului foarte mare de locuri de muncă și, desigur, al nivelului general de trai occidental. Am rămas plăcut surprinși să constatăm că mulți dintre cei care au cumpărat apartamentele din cartierul nostru rezidențial să fie din toate colțurile țării,dar si din strainatate drept pentru care vrem să le facem o nouă surpriză noilor noștri locatari. Vom organiza o tombolă publică, în urma căreia unul dintre cumparatorii acestor apartamente din primele 4 blocuri să poata câștiga un apartament de 2 camere, în valoare de 50.000 de Euro”, declară Dan Similie, CEO și Managing Partner San Casa.

Pentru mai multe detalii, accesați www.atmosphere-residence.ro