Un incendiu a izbucnit astăzi la o autoutilitară pe str. Calea Unirii din municipiul Suceava (zona Colegiului Tehnic Petru Mușat). Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

