Joi, 2 iunie, orele 00:50, Biroul Rutier Suceava a fost sesizat că pe str. Prof. Leca Morariu, din Suceava a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale iar unul dintre conducătorii auto se afla sub influența băuturilor alcoolice . Patrula s-a deplasat la fața locului și a stabilit că la data de 02.06.2022, ora 00.40, în timp ce conducea autoturismul pe strada Prof. Leca Morariu, un bărbat din municipiul Suceava a intrat în coliziune cu două autoturisme parcate. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Suceava pentru recoltarea probelor de sânge în vederea determinării alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin. (1) din Cod Penal ce urmează a fi soluţionat procedural de către polițiștii din cadrul Biroului Rutier Suceava.