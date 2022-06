Zeci de directori, preoți, șefi de instituții, medici, primari, profesori, elevi și sportivi medaliați au primit distincții de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, de Ziua Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava pentru că au sprijninit incontinuu activitățile Bisericii și ale Arhiepiscopiei. Evenimentul a avut loc pe scena din curtea Mănăstirii ”Sf.Ioan cel Nou” în prezența sutelor de credincioși veniți la slujbă.

Astfel, Ordinul ”Crucea Bucovinei” a fost conferit părintelui arhimandrit Mihail Bălan, exarh de zonă și stareț al Mănăstirii Sihăstria Râșcăi și preacuviosului părinte arhimandrit Nectarie Clinci exarh de zonă și stareț al Mănăstirii Sihăstria Putnei ”pentru remarcabila activitate dedicată Bisericii și comunității”.

Ordinul ”Mușatinii” a fost atribuit ”celor care se străduiesc în slujirea semenilor în demnitatea de unde au fost rînduiți”. L-au primit: prefectul Alexandru Gheorghe Moldovan, subprefectul Ioan Cristian Șologon, Șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi, general de brigadă, Ionel Postelnicu, adjunctul IJJ- colonel Sebastian Dinu Andronache, Șeful ISU Suceeava-colonel Costică Ghiață, șeful Inspectoratului Județeande Poliție- comisar șef Florin Constantin Poenari, șeful Poliției Municipale Suceava- Ioan Adrian Ungureanu, directorul Oficiului Județean de cadastru- Vasile Mocanu, secretarul Primăriei Suceava- Ioan Ciutac, directorul Aeroportului Suceava-Ioan Măriuța, șeful Biroului Vamal Siret- Ovidiu Hurjui, șeful sectorului Poliției de Frontieră Siret- Silviu Diaconescu, primarul de Moldovița-Traian Iliesi, primarul de Dorna Candrenilor- Dănuț Candrea, Ion Andriu- arhitect la CJ Suceava, directorul Direcției Silvice Suceava- Sorin Ciobanu, insepctor șef al Gărzii Forestiere Suceava- Mihai Găpărel, șef serviciu pază Direcția Silvică Suceava- Cezar Tulbure.

Ordinul ”Sf.Ierarh Iacob Puteanul” ”în semn de recunoștință pentru bogata activitate pastorală și cultural editorială” a fost conferit șefului Direcției mpentru Cultură,Antoniu Alexandru Flandorfer și directorului Institutului Național al Patrimoniului, Oana Zaharia.

Ordinul ” Mitropolitul Anastasie Crimca”, în semneâ de recunoștință pentru slujirea semenilor, pentru bogata activitate filantropică și culturală a fost acordat managerului Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou”- Alexandru Calancea, șefului secției ATI de la Spitalul Municipal Rădăuți- Flavius Sima, directorului executiv al Casei de Asigurări de Sănătate- Cristi Bleorțu, șefului secției de chirurgie a Spitalului Județean Suceava- Valeriu Gavrilovici, șefei secției de boli infecțioase-Monica Terteliu și medicului Roxana Filip de la Laboratorul Spitalului Județean Suceava.

Ordinul ”Sf.Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” în semn de prețuire pentru cultivarea valorilor creștine a fost conferit următorilor: arhitect Doru Olaș, arhiect Constantin Gorcea, inginer Volodia Macarov, antrenoarei Elisabeta Lipă, canotorilor Ancuța Bodnar, Simona Radiș, Cosmiuc Marius Vasile, Tudosă Ciprian, Pascari Ciprian, Berariu Ștefan Constantin, Semciuc Mugurel și Țigănescu Mihăiță. Au mai primit distincții directorul televiziunii Trinitas, Ciprian Olenici, șeful Inspectoratului Școlar, Grogore Bonaci, profesori și elevi care s-au evidențiat la olimpiade.