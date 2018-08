Un șofer beat care era urmărit de polițiști a provocat un grav accident rutier la ieșirea din Gura Humorului spre Suceava. Șoferul era urmărit de polițiști iar la un moment dat a pierdut controlul mașinii și a avariat alte trei autoturisme și o autoutilitară. Potrivit unui comunicat al Poliției Suceava, miercuri seara, în jurul orei 21:15, în timp ce conducea autoturismul într-o curbă pe Bulevardul Bucovina, din orașul Gura Humorului, un bărbat de 31 de ani, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, aflat sub influența băuturilor alcoolice, s-a angajat în depăşirea neregulamentară, în zona de acţiune a indicatorului „Depăşire interzisă”, a unei autoutilitarei cu semiremorcă conduse de un bărbat de 44 de ani, din județul Bistriţa-Năsăud. În momentul în care a încercat să revină pe banda de mers, a acroşat autoutilitara în lateral, după care a pierdut controlul asupra direcţiei de mers și a pătruns pe contrasens, unde, a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 29 de ani, din orașul Gura Humorului. În urma impactului, autoturismul care circula neregulamentar a fost proiectat într-un alt autoturism condus de un șofer de 58 de ani, din comuna Vama şi apoi într-o mașină la volanul căreia se afla un tânăr de 23 de ani, din Republica Moldova. Ambele autovehicule circulau în coloană, regulamentar, pe sensul opus de mers.

Din accident, a rezultat rănirea gravă a conducătorului auto de 31 de ani și rănirea ușoară a conducătorului auto de 29 de ani, care au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cei cinci șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în cazul celor patru bărbați care circulau regulamentar și de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 31 de ani, după care, la spital, li s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.