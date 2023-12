La data de 11 decembrie în jurul orei 23:00, polițiștii au observat o mașină care se deplasa haotic. Echipajul a oprit pe DJ 209 A satul Rotopănești autoturismul condus de către un bărbat din Horodniceni. Cu ocazia controlului, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost verificat în bazele de date ale Poliției Române stabilindu-se că este posesor de permis de conducere și are dreptul de a conduce autovehicule valabil. Având în vedere rezultatul testării, șoferul a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni unde i s-au prelevat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, faptă prev. și ped. de art. 336 al. 1 din Codul Penal.