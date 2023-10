Un pieton a fost acroșat de o mașină duminică noapte pe DJ 209D, în comuna Dărmănești, ajungând la Spitalul Județean Suceava cu contuzii la umăr, bazin și torace. Este vorba de o tânără de 22 de ani. Șoferul care conducea un Mercedes are 53 de ani și este din Șerbăuți iar la verificările efectuate de polițiști i s-a găsit o alcoolemie de 1,42 mg/l. Bărbatul s-a ales cu dosar penal.

