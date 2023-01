Un autoturism s-a răsturnat in afara partii carosabile pe raza comunei Ilisesti, informează ISU Suceava. A intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare, cu sprijinul unui echipaj SAJ. Singura persoana implicata a fost șoferul un tanar de 19 ani care este constient fiind preluat de catre echipajul SAJ și transportata la UPU Suceava.

