Primarul Ion Lungu a mulțumit miilor de suceveni care au participat la Revelionul în aer liber organizat de municipalitate. ”La cumpăna dintre ani municipalitatea suceveană a organizat, am putea spune conform tradiției, REVELIONUL ÎN AER LIBER! Mulțumim miilor de suceveni care au umplut zona centrală a orașului de la Palatul Administrativ până la biserica Sfântul Dumitru. S-a dovedit încă o dată că sucevenii apreciază acest eveniment în aer liber! AN NOU FERICIT DRAGI SUCEVENI!”, a transmis Lungu pe pagina sa de socializare.

