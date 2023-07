Unul dintre cei patru tineri care au maltratat o pisică într-o parcare din Rădăuți a ajuns în arestul Poliției Suceava. Potrivit unui comunicat de presă, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au continuat cercetările în cauza privind sesizarea unei femei din municipiul Rădăuți, județul Suceava, privind faptul că în seara de 11 iulie, între orele 23,50-0,00, patru tineri cu vârste cuprinse între 18-25 ani, i-au ademenenit pisica, după care au aruncat-o cu putere, aceasta izbindu-se de pământ și rănindu-se.

Astfel, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,rănirea cu intenție a animalelor ”, faptă prev și ped. de art. 25 alin. 2, li. d din Legea 205/2004 rep.

În urma activităților efectuate de către lucrătorii Biroului pentru Protecția Animalelor, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți și Secției 4 Poliție Rurală Gălănești s-a reușit identificarea și stabilirea identității celor patru persoane ce au fost prezente la fața locului, respectiv patru tineri, toți din comuna Voitinel. De asemenea, în urma activităților efectuate s-a stabilit faptul că autorul faptei de ,,rănirea cu intenție a animalelor ”, faptă prev și ped. de art. 25 alin. 2, li. d din Legea 205/2004 republicată, săvârșită la data de 11.07.2023 este un tânăr de 18 ani, din comuna Voitinel el fiind persoana care, cu intenție, a produs rănirea animalului.

De asemenea, s-a procedat la examinarea pisicii de către medicul veterinar de circumscripție.

În cursul zilei de ieri, în continuarea cercetărilor efectuate, urmare a probatoriului administrat în cauza penală, prin ordonanța din data de 14.07.2023, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au dispus, iar procurorul de caz a confirmat, efectuarea în continuare a urmăririi penale față de tânărul de 18 ani, din com. Voitinel, pentru săvârșirea infracțiunii de „ rănirea cu intenție a animalelor ”. De asemenea, la data de 14 iulie 2023, în urma probatoriului administrat de către polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, s-a dispus măsura reținerii suspectului pentru o perioadă de 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Suceava.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor urmeaza a continua cercetările față de inculpat, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecatoria Rădăuți, urmând ca după definitivarea acestora sa fie dispusă soluție procedurală corespunzătoare.

Poliția Suceava a reamintit că în conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2006 republicată privind protecția animalelor relele tratamente sau agresiunile împotriva animalelor se pedepsesc inclusiv cu închisoarea.

Astfel, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă:

a)folosirea animalelor sălbatice aparținând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane și trupe de artiști ambulanți, precum și în orice alte tipuri de spectacole similare;

b)folosirea armelor cu tranchilizant asupra animalelor în alte situații decât pentru imobilizarea acestora;

c)practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;

d)rănirea cu intenție a animalelor.

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani:

a)uciderea animalelor, cu intenție, fără drept;

b)schingiuirea animalelor;

c)organizarea de lupte între animale sau cu animale;

d)zoofilia