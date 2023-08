O persoană destul de cunoscută în media a refuzat, de trei ori, oferta celor de la Antena 1 pentru a participa la emisiunea Chefi la cuțite. Motivul au fost banii, spune DJ. Gojira, pe numele său real Dorin Andreescu, cel care a refuzat vehement să apară în cadrul reality-show-ului de la Antena 1, „pe gratis”, potrivit click.ro.

„Am fost chemat a treia oară la Chefi la Cuțite, oficial. Nu știu exact pe ce poziție am fost chemat. Este o emisiune mainstream, de consum, care este un proiect comercial al trustului Intact, de succes. Nu mi se pare ok să te duci gratis acolo, în contextul în care te duci, ești entertainer, contribui în mod direct în gradul de entertaining al emisiunii respective. Adică în a mă duce gratis la emisiunea aia și a fi într-un cadru destul de conformist, prefer să stau aici cu tine în subsol. Nici nu știu exact care era poziția. Nu am continuat discuția pentru că la mine a fost întrebarea: există buget? Nu. Atunci îmi pare rău, nu sunt interesat, aș prefera să fac altceva”, a spus Gojira într-unul dintre podcast-urile sale, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

