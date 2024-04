Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, anunță amenajarea unei noi străzi pe malul râului Suceava care va face legătura între cartierul Ițcani și cartierul Burdujeni și va contribui la fluzidizarea traficului rutier în oraș. ”Anunț în premieră o nouă stradă în municipiul Suceava, o nouă legătură între cartierul Ițcani și cartierul Burdujeni pe malul râului Suceava pe strada Alexandru Ghica, continuând pe strada Plaiului, pe strada Triajului prin fața pieței engros cu ieșire la pasajul de cale ferată din Burdujeni”, a explicat Harșovschi. El a arătat că în prezent se lucrează la proiectarea străzii. ”Vom intra în Consiliul Local cu exproprieri și vom avea o nouă stradă, o nouă legătură între cartierul Ițcani și Burdujeni pentru a avea un trafic mai puțin aglomerat. În perioada următoare vom prezenta și alte soluții, alte proiecte ale noastre prin care dorim să fluidizăm traficul în Suceava culminând cu introducerea sensurilor unice cel mai târziu în 2026 cu acea bandă unică destinată transportului public în comun”, a mai spus Lucian Harșovschi.

