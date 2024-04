Primarul muncipiului Suceava, Ion Lungu, s-a întâlnit astăzi la sediul instituției cu reprezentanții Centrului Regional de Perfecționare a Funcționarilor Publici din Cernăuți pe baza unui proiect transfrontalier. ”Am avut discutii la sediul municipalității in cadrul proiectului „Interacțiunea eficientă a administrațiilor publice și instituțiilor societății civile ,ca bază a stabilității democratice in contextul integrării europene și Euroatlantice :experiența Ucraina-Românua-Republia Moldova”, in cadrul căruia există un schimb de experiență,care vizează identificarea mecanismelor de interacțiune intre administrațiile publice și societatea civilă. Sperăm să accesăm proiecte pe fonduri transfrontaliere impreună cu Ucraina ,cum a fost cel de modernizare a Cetății Hotin”, a explicat Lungu.