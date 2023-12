Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, s-a întâlnit cu Moș Crăciun la Cetatea de Scaun a Sucevei. El a spus o vorbă bună pentru ca Moșul să treacă pe la cei mici dar a obținut promisiunea că va trece și pe la cei mari. ”În seara de Crăciun vor primi daruri toți copiii dar și cei mari o să primească daruri de la Moșul. Acestora le doresc puțină înțelepciune, ca la anul, de Crăciun, să aibă daruri și mai frumoase, într-o atmosferă și mai plăcută, într-un oraș și mai frumos!”, transmis Moș Crăciun, întruchipat de suceveanul Constantin Dîrja. El a spus că cel mai probabil va sosi pe calea aerului spunând că ”aș veni cu sania dar Poliția Locală nu dă voie cu atelaje trase de animale prin oraș”. Viceprimarul Lucian Harșovschi a ținut să le transmită sucevenilor multă sănătate, fericire, să aibă un Crăciun fericit alături de cei dragi și un la mulți ani cu bine.

