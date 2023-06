Cei 170 de tineri violoniști participanți pe 5 iunie la Stupca la comemorarea marelui compozitor și patriot Ciprian Porumbescu au fost invitați pentru a-l cunoaște, într-o întâlnire de suflet, pe violonistul Alexandru Tomescu, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă.

”În acest an, declarat prin Lege ,,Anul Ciprian Porumbescu”, comemorăm 140 de ani de la trecerea la cele veșnice și omagiem 170 de ani de la nașterea marelui nostru Ciprian Porumbescu. La Stupca, 140 de tineri violoniști au interpretat „Balada” în cadrul unui moment muzical-coregrafic, iar 30 de tineri violoniști îmbrăcați în costume populare au interpretat „Balada” și piese inspirate din folclorul bucovinean, de strajă fiind la mormântul compozitorului”, a amintit Niculai Barbă.

Întâlnirea va avea loc duminică, 25 iunie, ora 12, la Teatrul Municipal ,,Matei Vișniec” din Suceava. Niculai Barbă a menționat că cine dorește, poate participa la repetițiile care vor avea loc în aceeași sală, începând cu ora 16:30.

În zilele de 24 și 25 iunie, violonistul Alexandru Tomescu se află în județul Suceava în cadrul Turneului Internațional Stradivarius 2023, ocazie cu care va susține și concertul „IN THE MOOD FOR LOVE”, o invitație de a simți cum înflorește muzica.

Turneul Internațional Stradivarius, ajuns în acest an la a XVIa ediție, denumită „IN THE MOOD FOR LOVE” este o invitație adresată publicului la Meditație, Reflecție și Iubire. O conexiune în armonie de sunete între vioară și pian, între muzica marilor compozitori universali și naționali, adusă în fața publicului de Violonistul Alexandru Tomescu și a lui Vioară Stradivarius Elder Voicu, acompaniat de pianista Adela Liculescu. Concertul va avea loc pe 25 iunie, ora 18:00, la Teatrul Municipal ,,Matei Vișniec” din Suceava și este inclus în calendarul de evenimente organizate de Consiliul Județean Suceava în cadrul ,, Anului Ciprian Porumbescu”.