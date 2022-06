In cursul saptamanii trecute, Spitalul Judetean Suceava a primit vizita domnului Andreas Stigkas, Bussiness Manager SEE, Interventii Periferice & Oncologie din cadrul corporatiei Boston Scientific, care este un lider global in dispozitive si terapii medicale pentru interventii periferice.

Scopul vizitei a fost stabilirea unui parteneriat educational care va pune Spitalul Judetean Suceava pe harta centrelor de referinta in proceduri endovasculare periferice arteriale si venoase.

Spitalul Judetean Suceava, este singurul spital din Romania, care a achizitionat in ultimii 2 ani, 2 aparate de cea mai inalta performanta dedicate procedurilor minim invazive endovasculare ( AngioJet si Jetstream ).

Angiojet este un sistem performant de trombectomie farmaco-mecanica cu aspiratie si in acelasi timp pulverizarea unor substante litice pentru indepartarea trombilor (cheagurilor de sange ) atat din artere cat si din vene, restabilind rapid fluxul sangvin. Sistemul este conceput pentru tratamentul trombozei arteriale, trombozei venoase profunde si fistulei arteriovenoase trombozate si tromboza grefei si este singura tehnologie de pe piata care poate furniza atat perfuzia de substante litice ( prin caracteristica sa patentata Power Pulse) cat si trombectomia mecanica, totul intr-un singur dispozitiv.

Tromboza vasculara periferica este o problema globala, unul din 4 pacienti decedand din cauza complicatiilor cauzate de tromboza.

Jetstream este un dispozitiv de aterectomie (dezobstruare a arterelor) dedicat pentru tratamentul diferitelor morfologii de placi ateromatoase (calcare sau trombotice) intalnite in ocluziile cronice. Sistemul are integrata aspiratia continua pentru minimalizarea riscului de embolizare distala ( ruperea unor fragmente de la nivelul placilor ateromatoase, care pot ajunge in alte vase si pot afecta alte sisteme cu consecinte grave).

Conducerea spitalului judetean Suceava isi mentine promisiunea facuta pacientilor, de a asigura servicii medicale la standarde moderne cu aparatura de ultima generatie precum si specializarea personalului in folosirea acestei aparaturi.