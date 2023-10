Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) se poziționează pe primul loc la nivel național în domeniul Psihologie, conform ediției 2024 a clasamentului World University Rankings by subject, realizat de Times Higher Education.

World University Rankings by subject folosește aceiași indicatori de performanță ca și Times Higher Education World University Rankings 2024 pentru care UAIC a transmis date, dar metodologia a fost recalibrată pentru a se potrivi cu domeniile individuale. World University Rankings by subject evidențiază universitățile cele mai performante în următoarele domenii: domeniul Arte și științe umaniste (Arts and humanities), domeniul Afaceri și economie (Business and economics), domeniul Sănătate (Clinical and health), domeniul Informatică (Computer Sciences), domeniul Educație (Education), domeniul Inginerie (Engineering), domeniul Drept (Law), domeniul Științele vieții (Life Sciences), domeniul Științe fizice (Physical sciences), domeniul Psihologie (Psychology) și domeniul Științe sociale (Social Sciences).

UAIC apare în 7 dintre cele 11 clasamente pe domenii:

Domeniul Psihologie, poziția 501-600

Domeniul Artă și științe umaniste, poziția 601+

Domeniul Afaceri și economie, poziția 801+

Domeniul Științe sociale, poziția 801+

Domeniul Științele vieții, poziția 801-1000

Domeniul Științe fizice, poziția 1001+

Domeniul Informatică, poziția 1001+

Clasamentul World University Rankings 2024 by subject integral este publicat aici: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject