Zanni (26 de ani), pe numele lui complet Zannidache Edmond Hubert, a câștigat Survivor România 2021 și i-a impresionat pe toți cu ambiția și pofta lui de viață, dar și cu povestea sa din spatele succesului. Fostul câștigător de la Survivor a crescut la cămin și nu a avut o viață tocmai ușoară, notează click.ro.

În urma participării la acest reality show și-a luat mașină, casă și totul i-a mers din plin. Zanni pleacă cu inima deschisă la Survivor All Stars de la PRO TV, un nou sezon care va începe pe 16 ianuarie pe PRO TV și pe VOYO. Această emisiune l-a schimbat total pe Zannidache, după cum chiar el a recunoscut! Și își dorește să se întoarcă din nou câștigător și cu marele trofeu acasă!

„3 ani de zile am reflectat asupra experienței „Survivor”. Cărămida care mi-a schimbat viața total, care m-a și clădit ca bărbat. Indiferent de rezultat, nu cred că am adversar în Supraviețuire, jocul în care ultimul câștigă. Am renunțat la mândrie, nu mai fug după faimă, însă vreau să vin cu trofeul acasă. Scopurile mele sunt nobile, principiile mele sunt de necontestat. După 26 de ani de frustrări și neajunsuri, am văzut că Dumnezeu mi-a dat mai mult decât am sperat. Am profitat de fiecare semn și am stat departe de vicii și superficialități. Nu știți despre mine nici muzică, nici dansuri, nici vedetisme. Despre mine știți adevărul! Sărbători fericite! Sănătate la familie!”, a fost mesajul postat ieri de Zannidache pe pagina sa de Instagram.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/zanni-pleaca-increzator-la-survivor-all-stars-2324846.html