Arhimandritul Efrem, stareţul Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos, s-a aflat în perioada 15-18 iunie la Mănăstirea Sihăstria Putnei, loc pentru care a adus ca binecuvântare din Sfântul Munte Athos o copie după Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Paramythia, Mângâietoarea. Acest odor, provenit dintr-o frescă din secolul al XIV-lea din Mănăstirea Vatoped, amintește despre minunea pe care, prin harul lui Dumnezeu, Maica Domnului și Pruncul Iisus și-au schimbat forma feței și poziția corpului. Icoana nefăcută de mâna omenească aduce aminte despre intervenția minunată a Fecioarei Maria prin care a salvat obștea și mănăstirea de năvălirea piraților.

În sunet de clopot, Icoana Maicii Domnului cu Pruncul Paramythia a fost purtată în procesiune în jurul bisericii așezământului monahal, cu hramul „Izvorul Tămăduirii”, de către un sobor din care, alături de obște și de părintele oaspete Efrem, au făcut parte Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, și arhim. Nectarie Clinci, stareț al Sihăstriei Putnei.

Numeroși credincioși cu flori în mâini, între care și tineri ai Centrelor Eclessia ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, au întâmpinat cu emoție și bucurie Icoana Maicii Domnului Mângâietoarea. Aceasta a fost așezată spre închinare în biserica mare a mănăstirii, unde a fost săvârșit un Te Deum, în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu.

Icoana Macii Domnului „Paramytia” va rămâne permanent în Biserica „Buna Vestire” a Mănăstirii Sihăstria Putnei, alături de sfintele moaște ale Cuvioșilor Sila, Paisie și Natan.

Foto: Mănăstirea Sihăstria Putnei