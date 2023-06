Centrul Psiho-Logos din Fălticeni a organizat, la finalul acestei săptămâni, un eveniment de suflet pentru copiii cu cerințe speciale din acest municipiu. Psiho-Logos a funcționat până în momentul de față sub numele de AleSim Interactiv, iar odată cu schimbarea numelui a organizat, sâmbătă, ziua porților deschise, la care a fost prezent și primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman. Evenimentul a debutat cu slujbă de sfințire, la începutul căreia actualii beneficiari ai centrului au primit Sfânta Împărtășanie de la cei trei preoți prezenți. După slujbă, părinții și copiii au avut urmat momentele de socializare și joacă, cei mici primind baloane înghețată și au fost pictați pe față cum și-au dorit.

De precizat că Centrul Psiho-Logos oferă în momentul de față o gamă largă de servicii, precum evaluare psihologică si psihopedagogică, terapie recuperatorie pentru copii cu cerințe educative speciale, terapie logopedică pentru copii si adulți cu tulburări neurologice, consiliere individuală, consiliere parentală, dezvoltare personală pentru copii, adolescenți și adulți, activități remediale, precum și ateliere recreative de grup.

La acțiunea de sâmbătă, unul dintre cei trei psihologi care își desfășoară activitatea în cadrul centrului, Alexandra Grigoraș, a povestit că activitatea acestui centru a început în perioada pandemiei de coronavirus, din dorința de a le oferi copiilor diverse activități recreative și educative. „Am observat în acea perioadă de pandemie că în general copiii au început să interacționeze mai puțin unii cu ceilalți și ne-am gândit să organizăm diferite ateliere recreative, cu teme educative prin care ei să socializeze mai mult. De exemplu, cu copiii mici i-am adus în cadrul atelierului doar pentru a-i obișnui cu adulții, alții decât părinții și pentru a-i pregăti pentru grădiniță. Cu cei mijlocii am vrut să participe la jocuri în care să respecte jocurile sociale, iar cu cei mari, până la 12 ani, am lucrat activități de dezvoltare personală. Odată cu organizarea acestor ateliere am început să primim și cereri pentru activități individuale, de a lucra individual cu copiii care prezentau fie anumite dificultăți pe partea de scris sau citit, pe partea de limbaj. Iar în prezent ne-am dezvoltat și oferim servicii pentru o paletă mai largă de beneficiari, inclusiv adulți. Pe această cale ținem să mulțumim tuturor celor care au contribuit la visul nostru, familiilor, prietenilor care ne-au susținut, părinților care ne oferă încredere și vin pentru serviciile noastre, precum și copiilor”, a spus Alexandra Grigoraș.

De asemenea, psihologul Agnes Frunză, a explicat care sunt serviciile oferite de acest centru. „În cadrul centrului suntem o echipă entuziastă de psihologi și împreună oferim o gamă destul de largă de servicii, evaluare psihologică, logopedică, psihopedagogică, terapie recuperatorică pentru copii cu cerințe educaționale speciale. Oferim intervenție logopedică pentru copii cu tulburări de limbaj și adulți cu tulburări neurologice. De asemenea, oferim și ședințe de consiliere individuală, optimizare și dezvoltare personală atât pentru copii, dar ne adresăm și adolescenților și adulților care sunt interesați de sănătatea mentală și vor să-și îmbunătățească calitatea vieții. Și nu în ultimul rând aș menționa și de atelierele recreative pentru copii pe care le organizăm și care simțim că îndeplinesc o nevoie destul de mare a părinților, care sunt tot mai interesați de bunăstarea emoțională a copiilor lor, iar noi prin activitățile interactive pe care le oferim îndeplinim aceste nevoi cu succes”, a spus Agnez Frunză.

Nu în ultimul rând, psihologul Simona Vatamanu a precizat că acțiunea de sâmbătă, Ziua Porților Deschise, în cadrul căreia copiii cu nevoi speciale au primit Sfânta Împărtășanie, a fost organizate chiar la solicitarea părinților. „Am plecat în principal de la gândul unui părinte care ne-a spus că își dorește foarte mult să își împărtășească copilul, doar că se simte judecat și îi e frică de reacția oamenilor. copilul nu stă, plânge, țipă și atunci mi-am dorit să îi ajut în sensul acesta”, a precizat Simona Vatamanu, care a mai spus că preoții prezenți la sfințirea centrului și-au exprimat disponibilitatea să mai vină la centru pentru a-i împărtăși pe copiii de aici.

Centrul Psiho-Logos se află pe str. Obor Nr. 12 din municipiul Fălticeni.