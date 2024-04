Aproximativ 10 arbori doborâți de vânt pe DN17, pe raza localității Iacobeni au fost tăiați și îndepărtați de pe carosabil, informează ISU Suceava. Alți copaci, de pe marginea drumului, au fost defrișați, deoarece erau în pericol de prăbușire pe carosabil. Au intervenit pompieri militari, jandarmi, lucrători silvici și de la Serviciul voluntar pentru situații de urgență, cu utilaje și mijloace specifice, pentru degajarea copacilor.

