13 angajatori pun la dispoziție 766 de locuri de muncă, în urma demersurilor făcute de autoritățile sucevene după decizia concedierii colective a 634 angajați de la Sucursalele din Siret și Rădăuți ale companiei HS Timber Productions SRL București. Prefectura a comunicat că ofertele au fost înaintate de către 7 societăți comerciale cu sediul pe raza județului Suceava și 6 cu sediul în București, Constanța, Cluj și Neamț. Firma din Neamț are sucursale în județele Suceava și Botoșani. Posturile sînt destinate atît personalului calificat, cît și personalului necalificat, pentru care există posibilitatea reconversiei profesionale, și vor fi scoase la concurs la o bursă a locurilor de muncă, programată între 9 și 13 februarie. Prefectul Alexandru Moldovan apreciază că ofertele vor trezi interesul participanților la bursă, cu atît mai mult cu cît, la sfîrșitul anului trecut, în județul Suceava se înregistra o rată a șomajului de 4,52%. În evidențele AJOFM figurau 10.401 șomeri. Totodată, prefectul ar vrea ca, împreună cu AJOFM și cu implicarea autorităților publice locale, să fie organizate periodic burse ale locurilor de muncă vacante în toate zonele județului

, 1.0 out of 10 based on 1 rating