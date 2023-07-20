Nicolae Grigorescu - Mereu surprinzator

146 de contestații au fost depuse de cadrele didactice sucevene după examenul de titularizare pe post în învățământul preuniversitar. Cele mai multe contestații, 21, au fost depuse la Limba și literatura română, predagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților insttructiv educative în grădinița de copii. Iată lista completă:

Disciplina examen Contor de Contestatie
ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / EDUCATIE ARTISTICA) 2
BIOLOGIE 2
CHIMIE 1
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA 6
ECONOMIE, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ECONOMIE APLICATA SI EDUCATIE SOCIALA – EDUCATIE ECONOMICO – FINANCIARA 3
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 14
EDUCATIE MUZICALA 2
EDUCATIE SOCIALA (GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI, EDUCATIE INTERCULTURALA, EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA 2
FILOSOFIE SI LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE 1
FIZICA 2
GEOGRAFIE 6
INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI 2
ISTORIE 6
LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 11
LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 5
LIMBA SI LITERATURA ROMANA 10
LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVAȚAMANTUL PRIMAR 19
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII 21
MATEMATICA 14
MECANICA 1
MECANICA (MAISTRI INSTRUCTORI) 3
PRELUCRAREA LEMNULUI (MAISTRI INSTRUCTORI) 2
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA 3
RELIGIE ORTODOXA 2
SILVICULTURA 2
TRANSPORTURI (MAISTRI INSTRUCTORI) 3
TURISM (MAISTRI INSTRUCTORI) 1
Total general 146
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Educaţie
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