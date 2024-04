O mireană suceveană este frământată de gândul că ce o să pățească dacă la spovedanie nu mărturisește un păcat de rușine. ”Un gând la care răspuns nu îi dau de cap. Dacă o persoană se spovedește și nu mărturisește un păcat din rușine, prin urmare se împărtășește cu nevrednicie. Nu va lua Euharistia spre osândă, iar nu spre viața veșnică? Am nevoie de un răspuns sau de un loc de unde aș putea lua răspunsul, deoarece am primit aceasta întrebare la rândul meu și nu am fost mulțumit de răspunsul dat”, a întrebat femeia.

”Sfânta Împărtășanie se ia spre viață veșnică sau spre osândă veșnică. O altă cale nu există!”, a răspuns IPS Calinic.