15 primării sucevene aflate în situații de extremă dificultate primesc un ajutor de 3,9 milioane de lei din Fondul de rezervă al Consiliului Județean. Cea mai mare sumă de 600.000 de lei va fi alocată comunei Horodniceni. Orașul Frasin va primi 400.000 de lei iar localitățile Cajvana, Capu Câmpului și Stulpicani câte 300.000 de lei. Restul de 10 localități vor primi câte 200.000 de leim fiecare acestea fiind: Arbore, Baia, Bilca, Dărmănești, Drăgușeni, Hănțești, Poieni Solca, Șerbăuți, Todirești și Valea Moldovei. Proiectul de hotărâre de Consiliu Județean inițiat de președintele Gheorghe Flutur va fi aprobat în ședința deliberativului județean de miercuri, 27 martie.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating