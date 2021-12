În județul Suceava s-au raportat 18 cazuri noi de coronavirus, cu 4 în plus comparativ cu ziua precedentă, după ce au fost făcute 1.102 teste. Numărul cazurilor active de COVID-19 a crescut de la 214 la 215. În municipiul Suceava, numărul cazurilor în evoluție a coborât de la 38 la 36, iar rata de infectare este de 0,29 la mia de locuitori. În celelalte municipii, situația se prezintă astfel: Rădăuți – 14 cazuri și o incidență de 0,38, Fălticeni – 6 cazuri și o rată de infectare de 0,23, Cîmpulung – 5 cazuri și o incidență de 0,23 și Vatra Dornei – 16 cazuri și o rată de infectare de 0,86. 45 de localități nu au nici un caz activ de infecție COVID, 32 au câte un caz, 25 au sub cinci, 8 sub zece, iar 4 peste zece. Comuna Iacobeni a rămas în „zona roșie”, cu o incidență de 3,06. Celelalte 113 localități sucevene sunt în „zona verde”. La nivelul județului, incidența cazurilor de infectare cu noul coronavirus s-a redus de la 0,29 la 0,27 la mia de locuitori.

