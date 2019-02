La 09.02.2019, ora 21.25, un echipaj rutier din cadrul Poliției orașului Siret a oprit pentru control pe DN 2 din localitatea Negostina, autoturismul condus de un bărbat din municipiul Câmpulung Moldovenesc și în care se afla ca pasager, un bărbat de 45 de ani din aceeași localitate.

În urma controlului autoturismului, polițiștii au identificat 180 de pachete cu țigări de proveniență extracomunitară, bunuri despre care, pasagerul autoturismului a declarat că îi aparțin, le-a achiziționat de la persoane necunoscute pentru consum propriu și nu deține documente de proveniență.

Țigările în valoare de aproximativ 2.000 lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar bărbatului de 45 de ani i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, ce va fi soluționat procedural.