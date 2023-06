Vernisajul expoziției de grafică <Din lirica lui Ciprian Porumbescu>, realizată de maestrul Mihai Pînzaru – PIM, s-a bucurat de succes la Biblioteca Națională a României coordonată de profesorul universitar Adrian Cioroianu. La București, maestrul a fost însoțit de directorul Bibliotecii din Suceava, Gabriel Cărăbuș. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Mihai Pînzaru-PIM a declarat: „La Biblioteca Națională sunt expuse 25 de lucrări de-ale mele, care ilustrează textele lui Ciprian Porumbescu. La vernisaj a venit lume bună. Acolo are loc un complex de manifestări în care mi-am subsumat și eu conținutul lucrărilor. Cele 25 de lucrări stau alături de o expoziție de partituri legate de creația muzicală a lui Ciprian Porumbescu. Partiturile provin din patrimoniul Bibliotecii Naționale”. Maestrul a adăugat: „În spațiul unde am expus se întâmplă mereu acțiuni culturale, iar printre participanții la vernisaj s-au aflat prieteni de-ai mei din Uniunea Artiștilor Plastici. Însă, momentul de vârf a fost întâlnirea publicului cu actorul Vlad Rădescu, interpretul rolului principal în filmul <Ciprian Porumbescu>. S-a dat o secvență din film. Moderatorul evenimentului a fost Adrian Cioroianu. Acesta a acceptat în două săptămâni să mergem cu expoziția la Biblioteca Națională și are o echipă extraordinară”. Expoziția <Din lirica lui Ciprian Porumbescu> este organizată sub egida Consiliului Județean Suceava, a Institutului Bucovina și a Uniunii Artiștilor Plastici din România și poate fi vizionată până în luna decembrie. La final, lucrările de grafică vor fi donate Bibliotecii Naționale a României.