Psihologii spun ca visele pot fi adevarate semnale de alarma pentru viata noastra, dar si ca ele reprezinta izvoare nesecate de informatii despre noi si despre caracterul nostru. Ei bine, astazi dam frau liber explicatiilor si va facem cunoscute 3 dintre cele mai intalnite vise si explicatiile acestora, conform specialistilor.

3 cele mai comune vise

1. Visezi ca esti in cadere / cazi

Acesta este unul dintre cele mai intalnite vise. Daca visezi ca esti in cadere libera, specialistii spun ca e bine sa iei o pauza in viata ta, fiindca te afli intr-o perioada in care nu ai prea mult control in viata ta. Fie te-ai atasat prea mult de o situatie, fie ca esti confuz, insa totul se invarte in jurul tau. Ar fi bine sa te relaxezi.

Insa, daca visezi ca zbori in aer, de exemplu, inseamna ca tocmai ai scapat de niste lucruri care te trageau in jos.

2. Visezi apa

Apa este unul dintre lucrurile visate extrem de des. Ea semnifica mai multe lucruri. Daca visezi o apa care curge, psihologii spun ca este o experienta ce revarsa positivism in viata noastra. Astfel, un asemenea vis este un semn bun.

Insa daca visam apa curgatoare care provoaca inundatie sau daca visam valuri uriase ce ne acopera, este semn ca un pericol se va intampla in cel mai scurt timp. Ar trebui sa fim atenti la aceste semne daca se repeta.

Apa limpede, spre exemplu, visarea unui lac, poate insemna fericire. Insa apa tulbure poate insemna ca cineva din familie sau din cercul de apropiati urmeaza sa se imbolnaveasca.

3. Ce ar putea insemna cand visezi bani?

Si banii apar destul de des in visele noastre. Unii dintre noi se vor trezi dimineata extrem de fericiti cu gandul ca urmeaza sa primeasca un bonus, o marire de salariu sau niste bani in plus. Specialistii spun insa ca interpretarea banilor in vis difera.

Banii aduc necazuri. Daca visezi ca gasesti bani, specialistii spun ca, de fapt, vei pierde. Daca visezi insa monede, specialistii spun ca acesta este un semn energetic. Va urma reincarcarea bateriilor. Iar daca pierzi bani in vis se spune ca iti vei pierde o calitate esentiala, ce te defineste ca om. Poate nu vei mai fi atat de bun cu altii sau poate ca iti vei pierde usor usor speranta.

Sursa articol: Horoscopul de azi – Dictionar de vise