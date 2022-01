Drumurile județene vor beneficia de o atenție deosebită din partea administrației județene în acest an. Potrivit președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, pentru modernizarea drumurilor județene vor fi alocate 364 de lei adică aproape 90% din suma alocată pentru investiții care este de 413 milioane de lei. ”Este un an în care Consiliul Județean Suceava își propune cu foarte mult curaj să atace drumurile județene care au mai rămas de modernizat. Și aici vreau să spun că ne-am propus să finalizăm cele 8 drumuri începute anul trecut: drumul de la Pleșa – Solonețul Nou, Izvorul Alb – Rarău, mai este foarte puțin și ajungem sus aici prin Câmpulung Moldovenesc, Slătioara este o investiție extraordinară care se finalizează în acest an la Codrii Seculari. Mălini – Slatina – Găinești. Vulturești – Hârtop, Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca. Mușenița – Frătăuții Noi și Coșna – Teșna. Sunt drumuri la care noi ne-am propus anul acesta să finalizăm lucrările. Tot săptămâna aceasta a fost o săptămână în care am dat drumul la cele două proiecte drumul județean de la Bilbor și cel de la Mălini spre Borca, drumul lui Nechifor Lipan”, a explicat Gheorghe Flutur.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating