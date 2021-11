Un raport prezentat de reprezentanții Direcției Silvice Suceava în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de astăzi arată că în acest an la nivelul județului Suceava s-au produs 43 de atacturi de urs în special în fondurile cinegetice gestionate de ocoalele silvice Broșteni, Crucea, Vatra Dornei și Pojorâta. În urma acestor atacuri un om a fost omorât în fondul cinegetic nr.3 Păltiniș iar un altul a fost mutilat pe viață. Totodată, urșii au mâncat 23 de bovine, 35 de oi, 35 de găini, 16 iepuri de casă, 4 porci, 2 capre, un câine și au distrus 26 de familii de albine. Direcția Silvică Suceava a primit derogare și a împușcat un urs în luna septembrie de pe fondul cinegetic nr.5 Chiril dar i s-a respins o solicitare similară deși ursul respectiv s-a apropiat foarte mult de localitatea Șaru Dornei existând pericolul să atace oamenii.

Direcția Silvică Suceava gestionează 24 fonduri cinegetice dintr-un total de 71 fonduri cinegetice existente la nivelul județului Suceava. Din cele 24 fonduri cinegetice, 19 fonduri cinegetice au habitate favorabile pentru urs. Din 2016 recoltarea ursului a fost interzisă alături de lup, râs, pisică sălbatică, toate aceste specii fiind considerate specii strict protejate. Acest lucru a condus la o creștere exagerată a numărului de urși pe fondurile cinegetice. În primăvara anului 2021 pe cele 19 fonduri cinegetice gestionate de către Direcția Silvică Suceava au fost evaluate 300 exemplare de urs față de un efectiv optim de 103 exemplare. Creștere exagerată a numărului de urși a condus la o restrângere a posibilităților de procurare a hranei și implicit la creșterea numărului de atacuri asupra animalelor domestice și sălbatice. Mai mult exemplarele tinere, femelele cu pui au fost nevoite să intre în intravilanul localităților pentru procurarea hranei. Deosebit de periculos este faptul că aceste exemplare au fost observate în afara fondului forestier, la zeci de km distanță de pădure. Este cazul urșilor observați la Dolhasca, Horodniceni, Bălăceana, Boroaia. Înmulțirea exagerată a numărului de urși a creat mari probleme și la executarea lucrărilor silvice, echipele de muncitori fiind nevoite să abandoneze lucrările din cauză că urșii s-au apropiat foarte mult de locurile în care își desfășurau activitatea.

Reprezentanții Direcției Silvice Suceava au arătat că prin apariția Ordonanței nr. 81/2021 procedurile privind recoltarea unui exemplar de urs s-au simplificat și speră să fie un prim pas spre normalizarea situației.