Daca ti-ai facut recent o relatie, atunci inseamna ca este prima oara cand veti petrece vacanta de sarbatori impreuna. Sarbatorile de iarna sunt foarte speciale pentru ca ne petrecem timpul impreuna cu persoanele dragi noua. Dar si partenerul din relatie este o persoana speciala, care face parte din familia noastra. Prima vacanta de sarbatori impreuna ca si cuplu este foarte importanta pentru ca va da sansa sa verificati compatibiltiatea dintre voi si sa va apropiati mai mult, sa vedeti daca relatia are sanse pe viitor.

Avand in vedere ca se apropie vacanta de Craciun, mai jos poti vedea 5 lucruri pe care le poti face impreuna cu persoana iubita. Sfaturile de mai jos te pot ajuta daca nu ai nicio idee modul in care ati putea sa va petreceti timpul impreuna, pentru ca la inceput de relatie poate tu sau partenerul/partenera sunteti mai timizi.

1. O mica escapada romantica la munte

O escapada la munte in plina iarna va poate da ocazia sa va apropiati si mai mult, mai ales daca mergeti doar voi doi fara alti prieteni. Nu trebuie sa mergeti foarte departe ca sa va simtit bine, dar atat cat sa simtiti spiritul sarbatorilor si sa va bucurati impreuna de zapada si de tot ce va ofera peisajul de iarna la munte. Pot fi cateva zile de escapada chiar romantice.

2. Ascultati si cantati impreuna colinde de Craciun

Un al lucru pe care il puteti face impreuna in perioada sarbatorilor de iarna este sa cantati si sa ascultati colinde Craciun. Va puteti chiar distra impreuna cantand sau impodobind bradul in timp ce ascultati colindele voastre preferate. Un alt motiv de a va apropia si mai mult si de a trece peste timiditatea din cuplu.

3. Nu uitati si de familiile voastre de sarbatori

Daca pana in acest moment nu v-ati cunoscut familiile fiecaruia, acum este un moment mai mult decat potrivit. Puteti merge la fiecare in vizita cu un mic cadou pentru urari de la multi ani. O buna ocazie pentru a va cunoaste mai bine locul unde ati crescut, dar si familia care poate sa va spuna mai multe despre copilaria partenerului.

4. Luna decembrie este minunata: puteti merge la patinoar si la targuri de Craciun

In general, de Craciun, in fiecare oras se deschide sezonul targurilor pentru acest sezon, dar si sezonul patinoarului. O buna ocazie de a petrece timpul impreuna altfel decat il petreceti in mod obisnuit, ar putea fi sa mergeti in targ sa va uitati la obiecte handmade de Craciun, sa beti o cana de vin fiert, dar si sa admirati si sa degustati produsele traditionale romanesti. Nu uitati sa va faceti un selfie romanesc.

5. Vestimentatia de Craciun nu trebuie sa va lipseasca

Pentru a putea completa spiritul sarbatorilor de iarna puteti alege o tinuta pentru Revelion sau cu modele si culori in spiritul Craciunului. Fie ca mergeti la o petrecere de Craciun sau petreceti timpul impreuna cu familia, va puteti imbraca in haine rosii sau verzi cu Mos Craciun, reni sau oameni de zapada si braduti. Ar putea fi extrem de amuzant.