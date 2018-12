Indiferent daca crezi sau nu in astrologie, probabil ai auzit despre ceea ce dezvaluie semnul tau zodiacal despre tine. De la lucruri de bun augur, pana la fel si fel de ciudatenii, stelele par sa spuna multe despre noi.

Cei mai multi astrologi opteaza pentru a dezvalui calitatile bune pentru fiecare semn zodiacal si pretind ca in graficele lor nu exista nimic inficosator, ciudat sau brutal. Vestea proasta este ca exista trasaturi zodiacale infricosatoare si nimeni nu este in siguranta in preajma lor. Fiecare semn astrologic are un set propriu de atribute negative si daca esti informat probabil ai o idee despre partile tale intunecate, potrivit zodiacului tau.

Acest articol este menit sa te lamureasca putin in acest sens.

Gasesti aici 5 lucruri ciudate, laturi necunoscute ale unor zodii:

Berbecii sunt socant de violenti

Sunt capriciosi si constienti de felul lor de a fi ca si alte semne de foc, precum zodia Leu sau Sagetator. Dar, in comparatie cu ei, energia si entuziasmul berbecilor se pot transforma imediat intr-o violenta exploziva. Se stie despre berbeci ca sunt lideri innascuti. Un lucru pe care putine persoane il remarca la Berbeci este acela ca ei au un semn in frunte, deoarece sunt foarte grabiti si se lovesc usor la cap.

Taurii sunt posesivi si foarte incapatanati

Taurii sunt obsedati de perfectiune. Uneori insistenta lor in aceasta directie duce catre obsesie. Si in ceea ce priveste amintirile si persoanele dragi incearca sa puna monopol asupra lor, lucru care ii face cu atat mai mult sa para dezechilibrati si ciudati. Prin acest comportament ciudat reusesc sa ii indeparteze pe cei din jurul lori.

Gemenii sunt niste mincinosi cu doua fete

Mint cu nerusinare de fiecare data cand li se ofera ocazia. Prietenii stiu ca-i vorbesti pe la spate, dar stiu ca nu faci acest lucru din rautate. Gemenii pot castiga usor concursuri importante, datorita istetimii lor. Se stie ca cei mai multi castigatori de premii Nobel sunt Gemeni.

Nativii Leu sunt niste monstri narcisisti

Oriunde merge, lumina reflectoarelor il gaseste si nu-i displace acest lucru. Sunt dependenti de fashion si moda, caci trebuie sa arate tot timpul impecabil. Emana uneori drama doar pentru a-si hrani setea pentru o viata dramatica. Din cand in cand, cei nascuti sub zodia Leu isi imagineaza propria inmormantare, unde sunt prezenti toti prietenii in jur, iar acestia spun despre el cat de minunat, fermectator si generos a fost.

Nativii din zodia Fecioara sunt niste ciudati obsedati de control

Sunt analitici si prea incrancenati ca totul din jurul lor sa fie perfect. Aceasta nevoie de control personal dus la extrema sau planificare meticuloasa reprezinta o calitate care ii face sa aspire la un ucigas emotional.

Tragediile, ororile si tot ceea ce este tabu ii atrag ca un magnet pe nativii Scorpion, latura lor intunecata devine uneori chiar infricosatoare. Varsatorii au obieciul ciudat de a vorbi singuri in public, iar nativii Pesti sunt un cosmar emotional, capabili de realizari cu adevarat vizionare in numele empatiei si al iubirii.

Acestea sunt doar cateva dintre partile ciudate ale unor zodii, insa fiecare personalitate are ciudateniile ei, unele care au devenit subiect pentru glume amuzante, altele mai infricosatoare, in functie de influentele astrale.