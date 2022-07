De la deschiderea primei cafenele în 2015, ritmul de expansiune 5 to go a crescut constant, înregistrându-se o evoluție spectaculoasă la nivelul dezvoltării rețelei de locații, care a depășit deja 300 de unități la nivel național. În medie, anul acesta au fost deschise 16 noi cafenele lunar, în diferite orașe din țară.

De altfel, dezvoltarea masivă la nivel național rămâne un obiectiv principal al 5 to go, care își propune un total de 1.000 de cafenele în România în următorii 5 ani. Astfel, oportunitatea de a deschide un business marca 5 to go este mai accesibilă ca oricând pentru antreprenorii pasionați de HoReCa și dornici să investească într-un concept de succes.

5 to go, cea mai accesată franciză din România

De la București, 5 to go s-a extins și a ajuns, treptat, în multe orașe de provincie. Peste tot, acest concept caracterizat prin pasiune, calitate și simplitate a fost primit cu entuziasm, atât în orașele mari, cât și în cele mici, unde oamenii au fost încântați că se pot bucura de o cafea savuroasă chiar la ei acasă. Consumatorii sunt atrași de experiența unei cafele de calitate cu un preț accesibil, dar iau din ce în ce mai mult în calcul și aspecte precum atmosfera, muzica, serviabilitatea angajaților, gama variată de produse cu care sunt întâmpinați atunci când intră într-o cafenea și, desigur, posibilitatea de a lua cafeaua la pachet – toate acestea îi determină să aleagă 5 to go în mod constant.

În jur de 9 din 10 cafenele 5 to go sunt deschise în regim de franciză, iar obiectivul este deschiderea de noi locații în țară, în special în orașele mici și mijlocii, unde brandul își propune să devină un liant pentru comunitate și o investiție profitabilă pentru antreprenorii ambițioși care își doresc să conducă o afacere de succes.

Adu orașul tău pe harta 5 to go!

Celor pregătiți să spună DA provocării antreprenoriatului, deschiderea unei cafenele 5 to go în regim de franciză le aduce nenumărate avantaje. 5 to go fiind cel mai mare lanț de cafenele din Europa de Est, primul din România recunoscut și premiat internațional, cu o evoluție spectaculoasă, concepte inovatoare și peste 40.000 de clienți care trec pragul cafenelelor zi de zi, nu trebuie să îți faci griji cu privire la know-how – nu-ți va lipsi susținerea în amenajarea cafenelei, dotarea locației cu aparatura necesară, relațiile cu furnizorii și toate celelalte detalii importante pentru un start de succes.

Cât trebuie să investești și ce primești dacă vrei să devii proprietar de cafenea 5 to go

Iată ce trebuie să știi dacă decizi să te alături grupului 5 to go:

✅ taxa de franciză este doar 4.500 euro;

✅ costul total al investiției va ajunge la aproximativ 20.000 de euro, iar francizatul primește locația „la cheie“;

✅ perioada minimă pentru care se încheie contractul este de cinci ani și poate fi prelungită ulterior.

Alte beneficii:

✅ Franciză simplu de gestionat;

✅ Consultanță în alegerea locației, consultanță contabilă și juridică;

✅ Amenajarea locației;

✅ Training complet;

✅ Marketing și promovare.

Rețeta succesului cu aromă de cafea

Pentru ca experiența consumatorului să fie una de top, este nevoie de implicare, organizare și de o bună gestionare a resurselor. Dacă toate aceste condiții sunt întrunite, investiția este amortizată într-o perioadă de timp relativ scurtă, de 8 – 16 luni, după care te poți bucura din plin de beneficiile antreprenoriatului. „Sunt antreprenori care au ales să achiziționeze două sau mai multe francize 5 to go, unii dintre ei chiar fără să fi avut anterior experiență în domeniul afacerilor, ci doar pasiunea și dorința de a se implica cu toate resursele pentru a obține rezultate bune. De fapt, acestea sunt singurele must have-uri ca să rezonăm și să formăm o echipă puternică. Este un business care funcționeză foarte bine, care aduce profit constant și care are perspective îmbucurătoare“, spune Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Smile, there’s coffee

Deschiderea unei cafenele 5 to go în orașele mici creează entuziasm în rândul tuturor, elevi, studenți, părinți, bunici sau oameni de carieră, care își doresc să se bucure de gust sau să economisească timp atunci când își iau cafeaua din mers. La succesul în creștere contribuie și includerea în portofoliu a noilor game sănătoase și gustoase, precum cele vegane, fără zahăr sau gluten.

De altfel, brandul 5 to go este apreciat de consumatori mai ales pentru gust, calitatea produselor și rapiditate în servire, conform unui studiu dezvoltat pentru 5 to go de Reveal Marketing Research.

Despre 5 to go

5 to go a luat naștere în 2015, iar la finalul anului 2021 a ajuns aproape de pragul de 300 de unității, fiind cel mai mare lanț de cafenele din Europa de Est, dar și cea mai accesată franciză din România. Radu Savopol și Lucian Bădilă sunt fondatorii 5 to go, cei care au adus pe piața HoReCa din România conceptul inovator de preț unic pentru toate produsele comercializate. Sub sloganul „Smile, there’s coffee!“, lanțul de cafenele oferă consumatorilor un spațiu cald și prietenos, unde cafeaua este actorul principal. Cafeaua folosită este una cu o aromă intensă, corpolentă, cremoasă, ce se constituie într-un amestec unic, creat special pentru lanțul de cafenele 5 to go. Pentru că cifra 5 reprezintă elementul de structură a brandului, echipa 5 to go oferă clienților cinci motive principale să revină în una dintre cafenelele din grup: gustul, profesionalismul, rapiditatea, diversitatea și stilul de viață.