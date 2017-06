Primăria municipiului Suceava are de rezolvat 50 de hotărâri judecătoreşti definitive de punere în posesie a urmaşilor foştilor proprietari cu diferite suprafeţe de terenuri. Primarul Ion Lungu a declarat că este vorba de 25 de hectare de teren pe care din păcate municipalitatea nu le are. Lungu a spus că recent au avut loc discuţii la sediul Prefecturii pe marginea modalităţii de punere în aplicare de hotărârilor judecătoreşti concluzia fiind aceea terenurile ar trebui transferate către primărie de la Administraţia Domeniilor Statului sau de la Staţiunea de Cercetări Agricole. Primarul a arătat că oamenii cei mai mulţi foarte bătrâni sunt disperaţi şi nu mai au încredere că vor fi despăgubiţi în această viaţă. „ADS şi SCA au suprafeţe mari de teren în jurul judeţului Suceava la 50 de metri sau 100 de metri de oraş şi noi nu putem beneficia de ele. Doamna prefect spunea că e posibil să primim teren de la ADS în zona Dorneşti unde sunt suprafeţe foarte mari. Sunt convins că cetăţenii care sunt disperaţi po accepta teren şi în zona Dorneşti pentru că îl poate valorifica şi tot se aleg cu ceva. Oamenii nu mai au răbdare să aştepte despăgubiri de la Fondul Proprietatea sau de la alte instituţii care alocă despăgubiri la legile proprietăţii. S-au trimis dosarele acolo iar acum vin oamenii şi ne cer nouă să le dăm dosarele înapoi. Nu mai putem face acest lucru. Oamenii vin şi spun „domnule primar daţi-mi măcar jumătate din cât am de primit în natură şi restul dau scris la notar că nu mai am nevoie”. Numai daţi-mi ceva în natură că nu mai am nici o speranţă să primesc despăgubiri”, a declarat Lungu. Potrivit situaţiei existente primăria municipiului Suceava are un deficit de teren de 261,36 hectare.