În lumea plină de provocări a adolescenței, Maria, o tânără de 15 ani, se luptă nu doar cu presiunile specifice acestei perioade, ci și cu o afecțiune medicală gravă care i-a provocat creșterea neașteptată în greutate.

Oboseala constantă, dificultățile de concentrare, stări repetate de nervozitate și luare rapidă în greutate au fost câteva dintre simptomele care i-au îngrijorat pe părinți. Ceea ce inițiat părea a fi doar o etapă normală de creștere, s-a dovedit a fi ceva mult mai serios. După numeroase vizite la specialiști, familia a aflat că Maria suferă de sindromul Cushing, cauzat de un adenom hipofizar. Pentru a-și recăpăta sănătatea, adolescenta are nevoie urgentă de o intervenție chirurgicală care costă 8.000 de euro. Suma nu este exagerat de mare, însă părinții tinerei, oameni simpli de la țară nu au puterea financiară să-ți ajute copilul.

,,Mi se rupe sufletul când o văd cât suferă. Ca adolescent Maria este un copil singuratic, fără prieteni. Este o fire introvertită, iar de când a luat în greutate, iar aspectul său fizic s-a schimbat, a devenit ținta răutăților colegilor de clasă și s-a autoizolat. Nu își mai dorește să meargă la școală. Cu greu o fac să iasă din casă, să meargă în parc ori la cumpărături. Se ferește să fie văzută pe stradă de colegi, se îmbracă cu haine largi, sta cu gluga trasă pe față.” Ne-a povestit, cu lacrimi în ochi, mama Mariei, o femeie simplă de la țară care mai are în grijă alți patru copii. Tatăl este singurul care aduce venituri în familie, bărbatul muncește cu ziua în agricultură.

Deși au o condiție modestă, părinții Mariei și-au construit singuri căsuța în care locuiesc și depun toate eforturile să își susțină copii în școală.

,,Fata cea mare a intrat anul acesta la un liceu din Ploiești. Facem tot ce putem să îi asigurăm banii de navetă. În același timp trebuie să ne îngrijim de sănătatea Mariei. Dacă operația nu are loc va trebui să urmeze toată viața un tratament care să îi țină cortizolul sub control. În plus medicii sunt îngrijorați de valorile extrem de mari ale colesterolului și de stadiul steatozei hepatice, afecțiuni dezvoltate ca urmare a obezității abdominale de care suferă. Doctorii spun însă că 9 din 10 copii cu diagnostice similare s-au vindecat în urma operației.”

În ciuda situației critice în care se află, Maria are puterea să se gândească la viitor. Vrea să ia Evaluarea Națională cu notă mare și să studieze în cadrul unui liceu pedagogic, fetița vrea să devină educatoare sau învățătoare și să își dedice viața copiilor care au nevoie de sprijin didactic și emoțional.

,,Din păcate nu se poate concentra prea mult la lecții. Îi este destul de greu să lucreze, pentru că are dureri constate de cap, la nivelul glandei hipofize. Singura variantă pentru ea și pentru noi ca familie ar fi intervenția chirurgicală. Avem însă datorii la bănci de când am reparat casa și nu ne mai acordă nimeni un împrumut. Ne punem speranța în campania lansată de Asociația Salvează o inimă și în oamenii de bine care vor să ajute semenii aflați în situații critice, ” ne-a mărturisit Roxana, mama adolescentei.

,,Cu ajutorul dumneavoastră, putem scrie un final fericit. Orice contribuție, oricât de mică, poate face diferența între viață și boală pentru această tânără. Prin solidaritate îi putem reda Mariei speranța că își va putea urma visul de a deveni educatoare și să devină un exemplu de perseverență și determinare pentru toți copiii care se confruntă cu dificultăți, ” Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o inimă.

Pentru donații din partea companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/maria-tanase/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

CIF: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca: Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele MARIA TANASA