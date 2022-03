Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că numărul de pasageri a crescut în ultima perioadă pe Aeroportul ”Ștefan cel Mare și va crește și în continuare. ”A crescut numărul de pasageri în ultima perioadă și datorită răspunsurilor companiilor la care am solicitat introducerea de noi curse și pentru asta Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava își va mări efortul și capacitatea de procesare din zilele următoare când numărul de pasageri poate să depășească 2.000 la îmbarcare și cel puțin 900 de pasageri pe zi la debarcare”, a declarat Flutur.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating