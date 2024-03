Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a declarat că în cursul zilei de astăzi a fost făcut testul de rugozitate a asfaltului turnat pe str. Calea Unirii, în zona Grupului Școlar. Lucian Harșovschi a precizat că testul a fost efectuat de o firmă specializată din Piatra Neamț. „Sunt veniți cei din Piatra Neamț pentru a afla dacă acest asfalt este conform sau nu și vom avea rezultatul în zilele următoare. Dar până atunci, indiferent de rezultat vine, Primăria Suceava va monta acele benzi rezonatoare pentru a atenționa să se reducă viteza și vom monta și un parapet pentru a separa partea carosabilă de partea pietonală, pentru a avea o protecție mai mare a celor care merg pe jos. Și indiferent de ceea ce impune primăria municipiului Suceava este foarte important ca participanții la trafic să respecte regulile rutiere și să respecte viteza de 40 km/h. Aici este și un panou pe care scrie „pericol de accidente!” cu limită de viteză de 40 km/h. Dacă se respectă viteza nu vor fi probleme”, a transmis Lucian Harșovschi.

