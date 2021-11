Primarul Bogdan Loghin a anunțat că astăzi începând cu ora 17.00 a fost reluată furnizarea agentului termic în municipiul Rădăuți. El i-a mulțumit președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, pentru eforturile depuse în deblocarea situației. ”Situația sistării gazului pentru consumatorii sistemului public de termoficare a fost remediată! Începând cu orele 17:00, se va relua furnizarea agentului termic și precizăm că începând de joi, 18 noiembrie 2021, școlile vor putea continua activitatea de învățământ la zi. În decursul zilei de joi vom reveni cu mai multe clarificări asupra situației pe care am depășit-o împreună. Mulțumim pe această cale Președintelui Consiliului Județean Suceava, dl. Gheorghe Flutur, pentru toate eforturile depuse în deblocarea situației din municipiul nostru! Vă mulțumim pentru încredere și mai ales răbdare”, a transmis Bogdan Loghin.

