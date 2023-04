Îi lipsește timpul pentru ea pentru că este o femeie activă și nu apucă să se bucure de lucrurile care îi fac cu adevărat plăcere, cititul, pictatul, relaxatul. Mihaela Tatu (60 ani) este într-o continuă mișcare, lucru ce o ține mereu în formă. Adoră să se plimbe, să danseze, iubește oaza ei de relaxare din Oradea și este mereu pozitivă, notează click.ro.

Săptămâna aceasta, vedeta și fosta prezentatoare TV a venit într-o vizită fulger la București, aici unde are cursuri și predă, iar în luna mai va pleca într-o frumoasă vacanță în Toscana, împreună cu prietenele ei. Între timp, Mihaela Tatu lucrează la un training de 20 de ședințe despre comunicare și bune maniere și a povestit pentru Click! cât de frumos a petrecut la ziua ei pentru că pe 7 aprilie a împlinit frumoasa vârstă de 60 de ani.

„Anul acesta a fost și este în continuare un an deosebit pentru mine. În 29 aprilie voi împlini 11 ani de când am pornit pe Camino, pe 29 aprilie voi împlini 10 ani de când m-am mutat la Oradea, iar pe 7 aprilie am împlinit 60 de ani de existență. Nici nu îmi vine să cred că au trecut! Frumoasă vârstă! A fost o petrecere pe care mi-am dorit-o din tot sufletul pentru că nu mi-am mai ținut ziua de la 40 de ani. Părinții mei mi-au ținut ziua la 10 ani, eu mi-am sărbătorit-o la 40 și acum era și cazul. Mi-am strâns finii și prietenii și oamenii dragi sufletului meu, i-am strâns din toate colțurile țării și din toate colțurile lumii. Fiica mea a venit din Berlin, prietena mea de la Bruxelles, altă prietenă a venit de la Roma… Au fost 108 persoane și a fost cumva! Am avut două torturi, unul alb cu fructe și am trecut 30 și încă unul de ciocolată cu 30, pentru că nu duce mintea mea sasele ăla de acolo. Îmi doresc sănătate! Să am încredere nețărmurită în copii și în această generație care este acum și îmi doresc să mă fac utilă! Eu mă simt foarte bine la vârsta mea și mă simt foarte bine cu mine!”, a spus pentru Click! Mihaela Tatu.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/a-implinit-60-de-ani-cum-se-simte-mihaela-tatu-la-2262113.html